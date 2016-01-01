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فنجان من هذا المشروب يعالج التسمم الغذائي

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يتعرض الكثير منا لمشكلة التسمم الغذائى وخاصة فى فصل الصيف وخاصة هؤلاء الذين اعتادوا على تناول الوجبات السريعة من الشارع.

لذلك كشف موقع بولد سكاي عن وصفة فعالة لعلاج التسمم الغذائى سريعا وهى خل حمض التفاح.

فبالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات معتدلة من التسمم الغذائي ، يمكن أن يساعد خل التفاح على التخفيف من حدة الأعراض.

وستحتاج إلى ملعقة أو ملعقتين من خل التفاح في كوب من 16 أوقية من الماء مع بعض عصير الليمون الطازج. ويجب عليك شرب هذا الخل كل 4 إلى 6 ساعات حتى يتم تقليل الأعراض. وعلى الرغم من أن الطعم قد لا يكون مرغوبًا فيه إلا أن الخواص المضادة للبكتيريا للخل يمكن أن تساعد في التخلص من السموم في معدتك.

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