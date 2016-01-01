احتجاجات على حضور راشد الغنوشي تأبين المناضلة مية الجريبي

احتضنت، مساء السبت، قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس تأبين فقيدة الساحة السياسية المناضلة مية الجريبي ، في أربعينية رحيلها ، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية.



واحتج عدد من الحاضرين على حضور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي شهد التأبين إلى جانب شخصيات أخرى ، على رأسهم الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.



وطالبت هذه الأصوات برحيل الغنوشي وأطلقوا شعار "ديجاج" قبل أن يعود الهدوء إلى القاعة بعد أن أخذت شقيقة الفقيدة الكلمة داعية الحضور إلى الالتزام بالهدوء وعدم الرد على الأطراف التي حاولت إفساد الأمسية.



كما تدخل عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري ، معبرا عن إستنكاره لما أقدم عليه بعض الحاضرين وشدّد على أن الأربعينية ليست تظاهرة حزبية بل هي تظاهرة وطنية شعبية مفتوحة للجميع.