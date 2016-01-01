الجيش اليمني يحرر أولى قرى مديرية السوادية بمحافظة البيضاء
الأحد 01/يوليه/2018 - 05:15 ص
أعلنت قوات الجيش الوطني في اليمن أنها نجحت في فرض سيطرتها على أولى قرى مديرية السوادية شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري ميداني "إن قوات الجيش اليمني استعادت قرية الجعيدنة أولى قرى آل هادي بقبيلة بني وهب في مديرية السوادية عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".
ويأتي التقدم المحرز بعد تقدم آخر حققته وحدات من الجيش وفرضت من خلاله سيطرتها على الجانب الأيسر من جبل اليسبل الاستراتيجي وموقع برج الاتصالات بمنطقة الوهبية شمالي مديرية السوادية.
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر 2 من عناصرها فيما لاذ الباقون بالفرار.