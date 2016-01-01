الجيش اليمني يحرر أولى قرى مديرية السوادية ‏بمحافظة البيضاء

أعلنت قوات الجيش الوطني في اليمن أنها نجحت في فرض سيطرتها على ‏أولى قرى مديرية السوادية شمالي محافظة البيضاء ‏وسط اليمن.‏



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري ميداني "إن قوات الجيش اليمني استعادت قرية الجعيدنة أولى قرى آل هادي بقبيلة بني وهب في ‏مديرية السوادية عقب معارك ضارية خاضتها مع ‏مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".‏



ويأتي التقدم المحرز بعد تقدم آخر حققته وحدات من ‏الجيش وفرضت من خلاله سيطرتها على الجانب ‏الأيسر من جبل اليسبل الاستراتيجي وموقع برج ‏الاتصالات بمنطقة الوهبية شمالي مديرية السوادية.‏



وأسفرت المعارك عن سقوط ‏قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر 2 من ‏عناصرها فيما لاذ الباقون بالفرار.‏