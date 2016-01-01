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أخبار العالم

الجيش اليمني يحرر أولى قرى مديرية السوادية ‏بمحافظة البيضاء

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:15 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أعلنت قوات الجيش الوطني في اليمن أنها نجحت في فرض سيطرتها على ‏أولى قرى مديرية السوادية شمالي محافظة البيضاء ‏وسط اليمن.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري ميداني "إن قوات الجيش اليمني استعادت قرية الجعيدنة أولى قرى آل هادي بقبيلة بني وهب في ‏مديرية السوادية عقب معارك ضارية خاضتها مع ‏مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".‏

ويأتي التقدم المحرز بعد تقدم آخر حققته وحدات من ‏الجيش وفرضت من خلاله سيطرتها على الجانب ‏الأيسر من جبل اليسبل الاستراتيجي وموقع برج ‏الاتصالات بمنطقة الوهبية شمالي مديرية السوادية.‏

وأسفرت المعارك عن سقوط ‏قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر 2 من ‏عناصرها فيما لاذ الباقون بالفرار.‏

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