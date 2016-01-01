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كأس العالم

كرواتيا فى مواجهة سهلة أمام الدنمارك اليوم

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:45 ص
منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا
حسن العمدة
يلتقي منتخب كرواتيا نظيره الدنماركي فى المباراة التي تجمعهما اليوم على ملعب نيزني نوفغورود فى الدور الـ16 ضمن منافسات كأس العالم بروسيا.

وتألقت كرواتيا في البطولة حتى الآن وتصدرت المجموعة الرابعة محققة العلامة الكاملة بتغلبها على نيجيريا 2-0 والارجنتين بثلاثية نظيفة وأخيرا أيسلندا 2-1، لتصبح على عكس التوقعات من المنتخبات المرشحة للقب وذلك بفضل تألق مودريتش وإيفان راكيتيتش.

وتشارك الدنمارك في ثمن النهائي بعدما استطاعت أن تحتل وصافة المجموعة الثالثة عقب تغلبها على بيرو بهدف دون رد وتعادلها أمام أستراليا (1-1) وفرنسا (0-0).

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