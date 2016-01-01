حلاق باسم مرسي: قصات شعره مثيرة للجدل..فيديو

قال إبراهيم حسن حلاق نجوم كرة القدم، أنه ولد بمنطقة شعبية وتعلم مهنة الحلاقة من والده، لافتا إلى أنه كان يشعر بموهبته فى الحلاقة ولكنه كان يعرف أنه لن يحقق نجاحا كبير بالمنطقة التي يعيش بها.



وأضاف إبراهيم حسن خلال لقائه مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، إن قصة الشعر التي حلقها للاعب باسم مرسي ساهمت كثيرا فى شهرته ونقلته إلى مكانة أخرى، لافتا إلى أن بعد ذلك بدأ لاعبو كرة القدم والفنانين يتوافدون عليه.



وأوضح "إبراهيم حسن" ان لديه الكثير من المواقف الغريبة مع كثيرا من اللاعبين ومنهم باسم مرسى فدائما قصات شعره تكون مثيرة للجدل.



وتابع قائلا: "أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك حلاقته بتتعبنى أوى وعصام الحضرى وحازم إمام حلاقتهم بتكون سهله بالنسبه لى".