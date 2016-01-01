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كأس العالم

شاهد... شوبير يشن هجوما على اتحاد الكرة ويطالب بالكشف عن تقرير كوبر

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:30 ص
كوبر
كوبر
عمرو ابوبكر
انتقد الإعلامي أحمد شوبير، سياسة الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلًا: « نفسي الاتحاد يتبنى سياسة المواجهة، سياسة سد الخروم غير مقبولة».

وتابع شوبير خلال برنامج «مع شوبير» على قناة صدى البلد: «لا أحد يستطيع أن ينكر أن اتحاد الكرة تحمل نفقات تجهيز المنتخب وإعداده، لكن هذا دوره»، مشيرا إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر كان الأكثر عددا بالنسبة لجميع المنتخبات المشاركة في المونديال.

وتساءل شوبير: «أين تقرير هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، الذي أعلن الاتحاد أنه سيتسلمI خلال 48 ساعة، ومرت 72 ساعة ولم نر التقرير».

وطالب شوبير الاتحاد بالمكاشفة والمصارحة الجمهور بالحقائق.

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