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كأس العالم

شاهد... شوبير يهاجم مروجي الشائعات عن محمد صلاح

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:32 ص
محمد صلاح نجم نادي
محمد صلاح نجم نادي ليفربول
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن محاولة تحميل محمد صلاح نجم منتخب مصر مسؤولية إخفاق المنتخب في مونديال روسيا 2018 مرفوضة تماما.

وتابع شوبير خلال برنامج «مع شوبير» على قناة صدى البلد: «هناك بعض الشائعات المتداولة حول تقاضي صلاح مبلغًا من رئيس الشيشان، وأنا بقول للناس دي عيب، الكلام دا مش من طبيعة صلاح ولا أسلوبه».

وأضاف شوبير: «صلاح رمز كروي، نتمنى أن يصل إلى مكانة أم كلثوم ونجيب محفوظ وأحمد زويل»، لافتا إلى أن صلاح أصبح نجما عالميا.

وأشار شوبير إلى أنه يرفض محاولات تشويه صلاح، مؤكدا أنه مستقبل مصر.

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