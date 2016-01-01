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محافظات

سفاجا تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:19 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تواصل مدينة سفاجا احتفالاتها بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، رئيس المدينة، وعدد من التنفيذيين وحشد جماهيري من أبناء المدينة بمركز شباب سفاجا.

وقدم "آمنة" التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وأهالي مدينة سفاجا بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أهمية الاحتفال بهذه الثورة، حيث إنها ثورة شعبية خرج فيها المواطنون بشكل حضاري وبكل حرية وديمقراطية وسلمية مؤكدين للعالم أجمع قوة وإرادة الشعب المصري.

 وقال إن ثورة 30 يونيو تُعد نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر لأنها تخلصت من قوى الشر في الداخل والخارج.

وتضمن الحفل عددا من العروض الفنية والفقرات المختلفة وبعض عروض للكاراتيه لأطفال مركز شباب سفاجا، وعلت أصوات الأغاني الوطنية المختلفة التي تفاعل معها المواطنون برفع الأعلام والهتاف بتحيا مصر وهتافات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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