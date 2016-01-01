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بنات البلد

أفضل طريقة لتقشير البشرة بالمنزل

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعاني الكثير من السيدات من مشكلة إسمرار البشرة وبقع الوجه البنيوحب الشباب فإذا كنت من ضمن هؤلاء يقدم لك موقع بولد سكاي أفضل طريقة لتقشير البشرة عليك باستخدامها مرتين أسبوعيا.

المكونات :
• 1 ملعقة طعام سكر
• 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
• ½ ملعقة صغيرة من الغليسيرين تعليمات

الاستخدام:
• اعصر 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون في وعاء
• أضف السكر والجلسرين إلى ذلك ، وامزج جيدا
• استخدم هذا كقطعة فرك عن طريق تدليكها على بشرتك في حركة صعودية لطيفة
• استمر في القيام بذلك لمدة 3 إلى 4 دقائق
• عند الانتهاء من التدليك اغسل الوجه بالماء

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