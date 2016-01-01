الدقهلية تحتفل بثورة 30 يونيو بندوة وأمسية شعرية وعرض فنى

احتفل فرع ثقافة الدقهلية، بذكرى ثورة 30 يونيو بنادى النيل بالمنصورة مساء امس السبت بحضور عاطف عميرة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض وهشام فرحات مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافى.



وبدأت الفقرات بندوة بعنوان ''استرداد مصر القوية 30 يونيو'' ألقاها اللواء حاتم عبد اللطيف والدكتور نهرو ابو الخير، ودارت الندوة حول قدرة الشعب المصري على تغيير تاريخه عبر العصور بداية من ثورة 19 ومرورا بثورة 23 يوليو التي أيدها الشعب وصولا إلى ثورة 30 يونيو والتي قام بها الشعب لتصحيح المسار بعد أن كان يحكم الشعب فصيل واحد.



وتلي ذلك فقرات شعرية للشعراء هالة العكرمي والشاعر علي عبد العزيز والشاعرة شيماء الغيطي والشاعر مجدي سالم والشاعر سامى جودة بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة المنصورة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد ذكى عارف وفقرات غنائية وطنية فى حب مصر الجمعة 29 يونية 2018.