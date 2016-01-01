محمد غازي يعقد جلسات عمل مع رابح صقر وماجد المهندس

يعقد الملحن والموسيقار محمد غازي، جلسات عمل مكثفة مع المطربين رابح صقر وماجد المهندس بشأن وضع التفاصيل النهائية لعدد من الألحان التي يقدمها لهما في مشروعاتهما الغنائية التي ستطرح خلال الفترة القليلة المقبلة.



يذكر أن محمد غازي، كان تعاون مع العديد من الفنانين منهم رابح صقر وراغب علامة وجاسم محمد ومحمد العقاد ونبيل شعيل ونايف البدر وإسماعيل مبارك.



كذلك شارك محمد غازي في أغانٍ وطنية للكويت، وأهدى عملًا بعنوان "وطنًا" للسعودية، وأغنية "مرفوع رأسك" للإمارات.