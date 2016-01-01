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رجائى عطية يكشف أسرار جديدة عن مذبحة بورسعيد .. فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:51 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال المفكر السياسى رجائى عطية، أن حادث استاد بورسعيد الذى راح ضحيته أكثر من 70 مشجعا كان مثيرا للغاية فلم تحدث في مصر من قبل حادث مماثل.

وأضاف عطية خلال لقائه ببرنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أن الذى سبق وتلى هذه القضية يؤكد إن هناك أصابع ورائها، لافتا إلى أنه كان المحامى الخاص بأهالي الشهداء وحدثت تدخلات فى تشكيل المحكمة التى تنظر الدعوى ومن ثم تم محاصرة وزارة العدل فى عهد الإخوان لفرض تشكيل معين للمحكمة.

وأكد عطية رجائى أن ما حدث بالمذبحة وأثناء المحاكمة لم يكن عشوائيا وكان مرتبا فى إطار مخطط ومرسوم، مشيرا إلى أنه لا يتهم احد ولكن هناك الكثير من المؤشرات بهذه القضية.

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رجائى عطية يكشف أسرار جديدة عن مذبحة بورسعيد .. فيديو

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