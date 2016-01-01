شوبير منفعلا على الهواء: يستحيل إقامة الدوري على مجموعتين..فيديو

طالب الإعلامي أحمد شوبير، بتنفيذ التجربة اليابانية في كرة القدم في مصر وهي أن يكون الدوري مجموعة واحدة وبرغم اقتراحات البعض بضرورة التنفيذ لهذه التجربة، لكن لم ينفذ شئ.



وأضاف شوبير خلال تصريحاته في برنامج مع شوبير المذاع على فضائية صدى البلد ان، "الدوري المصري بات بلا طعم بسبب عدم عودة الجمهور، وعدم الاستقرار على شكل القوائم الخاصة بكل نادي".



وانفعل شوبير قائلا: "لم يعد هناك دوري من الدوريات الموجودة في العالم المتقدم أو حتى العالم الثالث، يعمل بنظام المجموعتين".



وكشف: "العراق أوقفت المسابقة في وسط الموسم، بسبب عدم رؤيتها لفشل استمرار نظام الدوري بطريقة المجموعتين".



وشدد بقوله: "الدوري المصري بنظام المجموعتين سيكون فاشل!!".