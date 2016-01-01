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تناولي الشاي الأزرق وتمتعي بفوائده

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
ذكر موقع بولد سكاي فوائد الشاي الأزرق فهو مصنوع من أزهار البازلا الفراشة ويستخدم منذ قرون في فيتنام وبالي وماليزيا وتايلاند. وتستخدم الزهور أيضا في الطهي وتستخدم كدواء لعلاج الالتهابات وأمراض العيون ، الخ.

وفي الطب الصيني، يقال إن أزهار البازلاء الزرقاء تحسن حيوية وزيادة الرغبة الجنسية، وفي الطب الهندي القديم تستخدم أزهار البازلاء الزرقاء لتعزيز الذاكرة وتحتوي على خصائص مضادة للاكتئاب ومضادة للاكتئاب.

الفوائد الصحية للشاي الأزرق:
1. غنية في مضادات الأكسدة
2. لديه خصائص مضادة للشيخوخة
3. لديه خصائص مضادة للسكري
4. يعامل القلق والاكتئاب
5. يقلل من مخاطر السرطان
6. يحسن الذاكرة وظيفة الدماغ
7. يبقي شعرك وجلدك صحي

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