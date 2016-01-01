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فن

رويدا عطية تستعرض حملها يوم عيد ميلادها.. فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:30 ص
رويدا عطية
رويدا عطية
سعيد فراج
شاركت الفنانة السورية رويدا عطية، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام ظهرت فيه تستعرض حملها، إذ بدت ببطن ممتلئة قليلًا، في أول مرة تظهر عليها علامات الحمل.

ووجهت رويدا عطية الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الأحد 1 يوليو، إذ علقت قائلة: «شكرا حبايبي لكل شخص عايدني بيوم ميلادي .. 1-7 .. وان شالله بتكون كل ايامكم اعياد وفرح».

وكانت رويدا عطية أعلنت عن حملها، وانتظار مولودها الأول، بعد خمسة أشهر، بعد أن بلغ حملها الشهر الرابع من الحمل، ليكون الخبر مفاجأة لجمهورها التي أخفت عنه الكثير من أخبارها الخاصة مؤخرًا.

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