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كأس العالم

شوبير: لابد من بتر أي عنصر فاسد من اتحاد الكرة..فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:19 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
عمرو ابوبكر
شدد الإعلامي أحمد شوبير، علي أنه لم يعد هناك وقت للمسكنات ويجب وضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجهها الكرة المصرية ولابد من بتر أي عنصر فاسد في اتحاد الكرة.

وقال شوبير خلال برنامجه التلفزيوني "مع شوبير" علي فضائية "صدي البلد": "المنظومة الرياضية بأكملها في مصر تواجه مشكلات جسيمة".

وأضاف: "المنتخب في مونديال روسيا لو أدي أداءًا جيدًا وودع البطولة لما لامته الجماهير، ولكن الشكل السيئ الذي ظهر به هو سبب المشكلة".

وواصل: "منتخب بلجيكا هو أبرز مثال علي النجاح الكروي، حيث قام بخلق جيل عملاق من النجوم التحقوا بكبار الأندية الأوربية، وقد يقودوا الشياطين الحمر لتحقيق اللقب".

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