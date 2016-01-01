حيلة فعالة تقضى على الأماكن الداكنة وعلامات تمدد البطن

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة الأماكن الداكنة فى الجسم وخاصة المناطق الحساسة كما تعاني أيضا من علامات التمدد فى منطقة البطن وخاصة بعد الولادة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إتباع هذه الوصفة الرائعة التي لن تكلفك الكثير وتقضى على جميع وأغلب مشاكل الجسم كما أنها تعطره أيضا وهى عبارة عن عصير الليمون، وفقا لما نشره موقع بولد سكاي.



ويحتوي عصير الليمون علي نسبة عالية من فيتامين C في عصير الليمون تمكنه من تحسين مرونة الجلد على بطنك، ويمكّن عصير الليمون من تشديد الجلد الفضفاض ومنع المزيد من الترهل والقضاء على إسمرار الأماكن الداكنة كما أنه يعطر الجسم والكثير من السيدات تقوم بإستخدامه كبديل لمزيل العرق.



فقط ضع عصير الليمون في جميع أنحاء المنطقة المصابة واتركه يبقي هناك لمدة 20 دقيقة قبل شطف البقايا بالماء الفاتر.