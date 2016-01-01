ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رجائى عطية: الإخوان ارتكبت مهازل فى مجلس النواب قبل 30 يونيو

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:41 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال رجائى عطية المفكر السياسى، أنه بعد دخول جماعة الاخوان الارهابية مجلس النواب قبل ثورة 30 يونيو حدثت مهازل لم تحدث طوال تاريخ مجلس الشعب.

وأوضح رجائى عطية خلال استضافته ببرنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، بعض من المهازل التى قاموا بها أعضاء جماعة الإخوان فمثلا عدم وقوفهم أثناء السلام الوطني لمصر ودعوتهم لتطهير القضاء، لافتا إلا أنه يوجد مبدأ معمول بها منذ دستور 1923 وهو إلا يجوز لأى سلطة سواء قضائية او تشريعية أو تنفيذية التدخل فى شئون السلطة الاخرى وهذا ما فعله الاخوان.

وأكد رجائى عطية أن الإخوان مارسوا سلسلة من الإجراءات المخططة الموصولة بعدم المشروعية.

ترشيحاتنا

فرنسا والارجنتين .. ماسكيرانو يدخل تاريخ كأس العالم السلبي

زفاف عروسين امريكيين فى احتفالات ٣٠ يونيو بميدان تايم سكوير.. فيديو

رجائى عطية يكشف أسرار جديدة عن مذبحة بورسعيد .. فيديو

الأهلي يحتفظ بكل نجومه.. و19 لاعبًا في القائمة الأولى

شاهد.. أهداف مباراة فرنسا والأرجنتين المجنونة في كأس العالم

قرار مهم من ماكرون بعد فوز فرنسا على الأرجنتين

شاهد.. تعليق شوبير على خروج البرتغال والأرجنتين من المونديال

بيبي يتعادل للبرتغال أمام أوروجواي في بداية الشوط الثاني ..فيديو وصور

توفيق عكاشة لـ الشعب: الدعم مش لصالحكم وهيخليكم كسالى..فيديو

ميسي يغادر مونديال روسيا برقم سلبي على مدار 16 عاما

تعرف علي أبطال ثورة 30 يونيو داخل مصر وخارجها.. فيديو

تعليق ساخر من محمد هنيدي عن هزيمة الأرجنتين أمام فرنسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلة مصر تتعرض للخسارة الثانية أمام أنجولا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين..صور

وزير الشباب: نسعى لجعل الرياضة أسلوب حياة.. صور

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديو

تعرف على نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي .. فيديو
شاهد... شوبير: لاعبو المنتخب بلا مبادئ
شوبير لـ عامر حسين: الدورى المصري 2019 إذا أقيم على مجموعتين باطل
شاهد..أول موبايل بـ ايرباج
رجائى عطية يكشف أسرار جديدة عن مذبحة بورسعيد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟