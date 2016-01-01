رجائى عطية: الإخوان ارتكبت مهازل فى مجلس النواب قبل 30 يونيو

قال رجائى عطية المفكر السياسى، أنه بعد دخول جماعة الاخوان الارهابية مجلس النواب قبل ثورة 30 يونيو حدثت مهازل لم تحدث طوال تاريخ مجلس الشعب.



وأوضح رجائى عطية خلال استضافته ببرنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، بعض من المهازل التى قاموا بها أعضاء جماعة الإخوان فمثلا عدم وقوفهم أثناء السلام الوطني لمصر ودعوتهم لتطهير القضاء، لافتا إلا أنه يوجد مبدأ معمول بها منذ دستور 1923 وهو إلا يجوز لأى سلطة سواء قضائية او تشريعية أو تنفيذية التدخل فى شئون السلطة الاخرى وهذا ما فعله الاخوان.



وأكد رجائى عطية أن الإخوان مارسوا سلسلة من الإجراءات المخططة الموصولة بعدم المشروعية.