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كأس العالم

شوبير لـ عامر حسين: الدورى المصري 2019 إذا أقيم على مجموعتين باطل

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:46 ص
شوبير
شوبير
عمرو ابوبكر
وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة الى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، حرص من خلالها أن انتقاد قرار لجنة المسابقات بعد قرارها ببحث إقامة الدوري المصري على مجموعتين.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته في برنامج مع شوبير المذاع على فضائية صدى البلد ان، لابد تنفيذ التجربة اليابانية في مصر أن يكون الدوري مجموعة واحدة.

وتابع:"الدوري المصري لم يبقي له طعم بسبب عدم عودة الجمهور، وعدم الاستقرار علي شكل القوائم الخاصة بكل نادي".

وانفعل شوبير قائلا: "لم يعد هناك دوري من الدوريات الموجودة في العالم المتقدم أو حتي العالم الثالث، يعمل بنظام المجموعتين".

وشدد موجها كلماته لعامر حسين: إذا أقيم الدوري المصري بنظام المجموعتين سيكون باطلا.

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