عالم فلسطينى يطرح مباردة لإنهاء الانقسام بين فتح وحماس..فيديو

قدم العالم الفلسطيني الدكتور عدنان مجلي، مبادرة لكسر الجمود في تحقيق المصالحة الداخلية لإنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة الوطنية، موضحا أن تلك المبادرة تأتي لمواصلة مسيرة النضال من أجل الحقوق الوطنية العادلة ومواجهة الأخطار القادمة والمحدقة بالقضية الفلسطينية.



وأوضح مجلي في تصريحات له على فضائية "الغد" الاخبارية، أن هناك فرصة مواتية لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ودخول حركة "حماس" في منظمة التحرير الفلسطينية وهو ما يتطلب إعادة إحياء المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات العامة وبعد فترة من الزمن تتفق عليها الأطراف توحّد جميع القوى والتشكيلات العسكرية في قطاع غزة ضمن قوات الأمن الوطني تحت إدارة تامة من قبل وزارة الداخلية والحكومة الفلسطينية واعتماد المقاومة الشعبية السلمية وسيلة للعمل الوطني في هذه المرحلة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحظى بموافقة مختلف القوى.



ووفقا لمبادرة "مجلي" يمكن إعادة النظام السياسي الفلسطيني وإنقاذ القطاع من الحصار والفقر عبر طريقين، الأولى: فتح باب "منظمة التحرير" أمام كل القوى الفلسطينية وفق شراكة وطنية تستند إلى انتخابات عامة، أو إلى استطلاعات رأي مهنية محايدة، أو أية وسيلة أخرى تتفق عليها الأطراف.



والثانية: مبادرة حركة "حماس" من جانبها بتجميد العمل في تطوير السلاح ووقف حفر الأنفاق والمواققة على تحويل كافة القوى والتشكيلات العسكرية في غزة إلى قوات أمن وطني تحت إدارة تامة من قبل الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تحظي بثقة الأطراف، وتكون مهمة هذه القوات حماية القطاع من أي عدوان خارجي بحسب المبادرة.