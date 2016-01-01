ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

هكذا يطور الغراب من ذكائه ومهاراته العقلية..فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:30 ص
صدى البلد
وكالات
أظهر اختبارًا تم تهيئته من قبل مجموعة من الباحثين للكشف عن إمكانية طائر الغراب من تطوير ذاكرتها، واكتساب مهارات جديدة تحاكى النظام العقلي للبشر.

وبحسب "روسيا اليوم"، وضع الباحثون الغراب فى اختبار لتدريبه على بناء أشكال من الكرتون، بحيث يتلقى مكافأة عند نجاحه في المهمة، واكتشفوا تحسنًا واضحًا في التصاميم الخاصة، حيث أعاد أكثر من غراب تشكيل الأنماط التي دُربت عليها للحصول على المكافأة.

ثم أسقط الباحثان من جامعتي، كامبريدج وأوكلاند، قطع ورقية مختلفة الحجم في آلة تقديم المكافآت لحوالى 7 غربان، حيث تختلف المكافأة تبعا لحجم قصاصة الورق.

وبمجرد تدريب الغربان على التعرف على الأحجام المطلوبة للحصول على المكافأة، وجد فريق البحث أن الغربان مزقت القطع الكرتونية لتشكيل قصاصات متشابهة في الحجم مع قطع الورق التي أدت إلى حصولها على المكافأة سابقًا، ويدل هذا الأمر على أن الغربان كانت قادرة على تشكيل صورة ذهنية للتصاميم.

أضاف الباحثون: "هذا يعني، أنه يمكن للغربان استخدام أو مراقبة أدوات الغربان الأخرى، وتشكيل قالب عقلي لتصميم أداة معينة، ومن ثم إعادة تشكيلها، وهي عملية مشابهة لتعلم العصافير".

ترشيحاتنا

قرار عاجل من السعودية بشأن القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج

فرج عامر يعلن التعاقد مع موهبة الزمالك المحترف بالخارج

التعليم تحيل واضعي امتحاني أحياء وكيمياء الثانوية للتحقيق

مباراة البرتغال و اوروجواي .. كافاني يحقق رقما قياسيا جديدا في كأس العالم

احتجاجات على حضور راشد الغنوشي تأبين المناضلة مية الجريبي

ترامب المكسيكي على بُعد خطوة من حكم البلاد لمواجهة نظيره الأمريكي

وزير المالية: هذا هو حل زيادة الأسعار..فيديو

توفيق عكاشة: أعلن الحداد في 28 يناير المقبل.. فيديو

توفيق عكاشة لـ الشعب: الدعم مش لصالحكم وهيخليكم كسالى..فيديو

رجائى عطية يكشف أسرار جديدة عن مذبحة بورسعيد .. فيديو

مباراة البرتغال وأوروجواي .. كافاني يتقدم بهدف ثانٍ .. فيديو

صحف الأرجنتين بعد وداع المونديال: من الحلم للكابوس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلة مصر تتعرض للخسارة الثانية أمام أنجولا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين..صور

وزير الشباب: نسعى لجعل الرياضة أسلوب حياة.. صور

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديو

تعرف على نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي .. فيديو
شاهد... شوبير: لاعبو المنتخب بلا مبادئ
شوبير لـ عامر حسين: الدورى المصري 2019 إذا أقيم على مجموعتين باطل
شاهد..أول موبايل بـ ايرباج
رجائى عطية يكشف أسرار جديدة عن مذبحة بورسعيد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟