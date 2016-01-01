هكذا يطور الغراب من ذكائه ومهاراته العقلية..فيديو

أظهر اختبارًا تم تهيئته من قبل مجموعة من الباحثين للكشف عن إمكانية طائر الغراب من تطوير ذاكرتها، واكتساب مهارات جديدة تحاكى النظام العقلي للبشر.



وبحسب "روسيا اليوم"، وضع الباحثون الغراب فى اختبار لتدريبه على بناء أشكال من الكرتون، بحيث يتلقى مكافأة عند نجاحه في المهمة، واكتشفوا تحسنًا واضحًا في التصاميم الخاصة، حيث أعاد أكثر من غراب تشكيل الأنماط التي دُربت عليها للحصول على المكافأة.



ثم أسقط الباحثان من جامعتي، كامبريدج وأوكلاند، قطع ورقية مختلفة الحجم في آلة تقديم المكافآت لحوالى 7 غربان، حيث تختلف المكافأة تبعا لحجم قصاصة الورق.



وبمجرد تدريب الغربان على التعرف على الأحجام المطلوبة للحصول على المكافأة، وجد فريق البحث أن الغربان مزقت القطع الكرتونية لتشكيل قصاصات متشابهة في الحجم مع قطع الورق التي أدت إلى حصولها على المكافأة سابقًا، ويدل هذا الأمر على أن الغربان كانت قادرة على تشكيل صورة ذهنية للتصاميم.



أضاف الباحثون: "هذا يعني، أنه يمكن للغربان استخدام أو مراقبة أدوات الغربان الأخرى، وتشكيل قالب عقلي لتصميم أداة معينة، ومن ثم إعادة تشكيلها، وهي عملية مشابهة لتعلم العصافير".



