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منوعات

بطولة نسائية لـ 6 سيدات أنقذن مسنا في حادث سيارة خلال 20 ثانية..فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:51 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يظهر بطولة نسائية خالصة كانت أبطالها 6 سيدات أنقذن رجلًا من الموت المحقق فى حادث سيارة بالطريق العام خلال 20 ثانية فقط.

تعود التفاصيل عندما رفعت السيدات الصينيات سيارة وسط الطريق العام لإنقاذ الرجل الذى وقع أسفل عجلاتها في حادث كاد أن يقتله.

ورصدت البطولة كاميرا مراقبة مثبتة فى روضة للأطفال بمقاطعة "خبي" الصينية، عندما لاحظت السيدات الرجل الخمسيني يتحدث فى هاتفه بدون أن ينتبه للسيارة التى صدمته وسقطت قدمه أسفلها ولولا سرعة بديهيتن لكان فى عداد الأموات.

يذكر أن الرجل تم إيداعه فى في المستشفى، لتلقي العلاج بعدما أصيب بكسور جراء الحادث.

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