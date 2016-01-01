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محافظات

محافظ المنيا يتابع بطولة التنس الأرضي بالنادي الرياضي

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:41 ص
صدى البلد
ايمن رياض
تابع عصام البديوي محافظ المنيا، فعاليات بطولة نادي المنيا المفتوحة للتنس الأرضي والتي تعقد على مدار اسبوعين.

وشاهد البديوي، بعضا من مباريات البطولة وأثنى على حسن التنظيم وأهمية تلك البطولات بشكل دوري، لما له من دور فعال لخلق المنافسة الشريفة بين الشباب، ووضع محافظة المنيا على قائمة المحافظات الأكثر استضافة للبطولات في الفترة المقبلة.

كما التقى المحافظ خالد فايز مدير عام البطولة عضو مجلس إدارة نادي المنيا، ودار الحديث عن كيفية تنظيم البطولة ونجاحها الملحوظ في استقطاب عشرات اللاعبين واللاعبات من ١٨ نادي وأكاديمية من مختلف المحافظات.

وأكد فايز أن البطولة تختتم فعالياتها يوم الخميس المقبل بتوزيع الجوائز على اللاعبين الفائزين بالبطولة وتكريم آخرين.

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