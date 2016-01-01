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توفيق عكاشة: أيوه أنا بطبل روح إنت أرقص ..فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:41 ص
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
حمزة شعيب
رد الإعلامى توفيق عكاشة، على منتقديه بشأن تأييده لقرار الرئيس السيسى برفع الدعم عن السلع الأساسية، موجهًا حديثه للمصريين: "أيوة أنا بطبل روح أنت أرقص".

وتابع خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة": "الشباب مش عاوز يشتغل وزعلانين عشان غلاء الأسعار"، لافتا إلى أن علاج مشاكل مصر هى أن يتحول المواطن من مستهلك إلى منتج.

وأشار إلى إن الرئيس السيسى استلم البلد تحت الصفر وضحى بشعبيته من أجل بنائها، لافتا إلى أن هناك طابور خامس من اليساريين متسلل بين الجماهير.

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