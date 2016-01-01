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محافظات

23 نائبا يطالبون بتحويل مستشفى الواسطى إلى عام

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:50 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
تقدم النائب بدوى النويشى عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر عن حزب مستقبل وطن، بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأخرى للدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان علاوة على أنه سوف يقدم طلب مناقشة عامة موقعًا من 21 نائبًا على رأسهم نواب محافظة بنى سويف عقب حصول الحكومة الجديدة على ثقة الأغلبية، من أجل المطالبة بتنفيذ توصيات هيئة الرقابة الإدارية بتحويل مستشفى الواسطى المركزي (أ) في بني سويف إلى مستشفى (عام) أو (احالة) ووضعها في خطة عام 2018 / 2019 والتي تنفرد بتقديم خدمات طبية لأكثر من مليون مواطن ينتمون إلى ثلاث محافظات (بنى سويف ــ والفيوم ــ والجيزة) وكذلك لحوادث ثلاثة طرق رئيسية (الصحراوي الشرقي ــ والصحراوى الغربي ــ والطريق الزراعي) القاهرة ــ أسيوط ، نظرًا لموقعها الجغرافي الحيوي والإستراتيجي.

وأشار "النويشى" وفق بيانه، إلي أنه يطالب بتنفيذ توصيات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب رقم 373 بتاريخ 27 مارس لعام 2017 بعد العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب 15 مارس لعام 2017م بعد موافقة بالإجماع من لجنة الاقتراحات والشكاوى وموافقة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف وكذلك تنفيذًا لمطلب المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وتلبية لتزكيتى النائب المهندس محمد زكى السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر والنائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

وأكد عضو مجلس النواب، بأن مستشفى الواسطى المركزي، هى الوحيدة والمنفردة من مستشفيات بني سويف التى تقدم خدمات طبية لأكثر من مليون مواطن ينتمون إلى ثلاث محافظات، بنى سويف والفيوم والجيزة نظرًا لموقعها الاستراتيجي والحيوى والمقامة على مساحة أرض ضخمة.

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