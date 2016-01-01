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توك شو

نشأت الديهي: ثورة 30 يونيو أكبر وأضخم تجمع بشري في التاريخ

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:58 ص
نشأت الديهى
نشأت الديهى
توك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن خمس سنوات مرت على إنجازات غير مسبوقة، موضحًا أن ثورة 30 يونيو وصفتها الأدبيات السياسية المحايدة بأنها أكبر وأضخم تجمع بشري في التاريخ.

وأضاف "الديهي" مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten" أمس السبت، أن في 30 يونيو وقف المصريون ليس دفاعًا عن أشخاص ولكن دفاعًا عن بقاء الدولة المصرية المدنية، مؤكدًا أن مصر دولة باقية وراسخة وقائمة وقوية ومركزية وليست كالدول التي تأتي وتغيب مع الأزمات.

وأشار "الديهي"، إلى أن مصر الدولة الأقدم على مدار التاريخ، متابعًا: "مصر ظُلمت بتقاعس أبنائها عن الحفاظ على اسمها ووضعها وتاريخها".

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