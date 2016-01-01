نشأت الديهي: جماعة الإخوان مجموعة من المرتزقة والمأجورين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان الإرهابية نجحت في تشويه صورة الدين الإسلامي، متسائلًا: "ماذا يعمل زعماء جماعة الإخوان في الخارج؟".



وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten" أمس السبت، إن جمال حشمت والشيخ يوسف القرضاوي ووجدي غنيم ومحمد الصغير لا يعملون في الخارج سوى الهجوم والتطاول على مصر، لافتًا إلى أن أعضاء جماعة الإخوان يتخذون منهجًا بخلاف منهج سيدنا محمد.



وأضاف "الديهي"، أن جماعة الإخوان هم مجموعة من المرتزقة والمأجورين.