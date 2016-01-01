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والد ضحية عقار سيدي جابر: الإخوان طعنوا ابني بالسكين بعد إلقائه من أعلى الخزان .. فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:47 ص
صدى البلد
توك شو
قال والد الطفل الضحية الملقى من أعلي خزان بأحد العقارات بالإسكندرية خلال إحداث 30 يونيو " :"محمد ابني الوحيد قتل قبل سفره بأيام فبعد انتهائه من الدراسة قرر السفر، وكان حجز الطيران محدد في شهر أغسطس من نفس العام"، لافتًا إلى أن الشاب الأول الذي سقط من على سطح كان مِن شباب الاخوان صعد ليفتش ابني وصديقه فصعد خلفه شاب اخواني آخر دفعه معتقدا أنه من ثوار 30 يونيو، وسقط قبل ابني.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "دنيا تانية" المذاع على قناة "ltc" :" المجرم رافع الراية الذي قتل ابني يعتبرونه هو الذي يقتص للجماعة من الشعب، موضحًا:" اذهب كل فترة لسطح العمارة ذاتها لاستحضار مشهد استنجاد ابني بالشيخ وتركه يقع من أعلي الخزان علي سطح العمارة، ومشهد المجرم وهو يطعنه بالسكين في بطنه، ولا يفارقني صوته أبني فى هذه اللحظة نهائيا".

مشيرًا إلى أن والدة أبنه الشهيد محمد بدر تعاني من حالة نفسية شديدة منذ يوم ٥ يوليو حتى الآن ولَم يستطع طبيب علاجها.

وتابع، : «لن يحدث مصالحة مع جماعة أبني الوحيد اتقتل على أديهم، نحن أسر الشهداء جوانا وجع بيزيد» .

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