ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يصدر قرارا غريبا من نوعه

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:28 ص
كيم جونج أون
كيم جونج أون
حسام رضوان
أصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قرارا بحظر ارتداء التنورات القصيرة وكذلك الجوارب الشبكية الشفافة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه سيتم فرض غرامة قدرها 3 جنيهات استرليني على كل من ترتدي التنورات القصير التي تظهر الركبتين وكذلك الجوارب الشبكية، باعتبار ارتدائها سلوكا مناهضا للاشتراكية.

وأضافت أن كيم أصدر تعليمات في وقت سابق من هذا الشهر، إلى المسئولين بإعلان الحرب على التأثيرات الرأسمالية التي تشمل أيضًا حظر الرقصات "المثيرة" لجماعات "البوب" ​​الكورية الجنوبية.

كما تشمل أيضا قصات الشعر التي تتبع الصيحات الغربية، وكذلك الجوارب الشفافة المنقوشة، والملابس المكتوب عليها كلمات باللغة الإنجليزية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحرب على الموضة الغربية على الرغم من عملية "ذوبان الجليد" غير المسبوقة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفاد مصدر بإقليم ريانجانج بأن السلطات الكورية استدعت مسؤولين محليين رفيعي المستوى قبيل القمة التي جمعت بين كيم وترامب، وذلك لمناقشة سبل شن الحرب على القيم والعادات والأيديولوجيات الغربية.

ومن بين الأعمال الأخرى المناهضة للاشتراكية، انتقاد النظام وامتلاك الهواتف المحمولة الأجنبية ومشاهدة الأفلام والدراما وموسيقى البوب ​​والرقص "المثير" الكورية الجنوبية أو الاستماع إليها، وذلك على الرغم من خطوات السلام المتبادلة التي جمعت بين زعيمي الكوريتين.

ترشيحاتنا

الفرنسي بوجبا: منذ 10 سنوات وميسي أفضل لاعب في العالم

زعيم كوريا الشمالية يصدر قرارا غريبا من نوعه

الصحة تطعيم شلل الأطفال الجديد سولك إجباري من عمر 4 شهور

تعرف على نتيجة أشعة أحمد الشيخ

بيبي يتعادل للبرتغال أمام أوروجواي في بداية الشوط الثاني ..فيديو وصور

تعرف على أبرز ما جاء في خطاب الرئيس السيسي في ذكري ثورة 30 يونيو.. صور

فرج عامر يعلن التعاقد مع موهبة الزمالك المحترف بالخارج

تعليق ساخر من محمد هنيدي عن هزيمة الأرجنتين أمام فرنسا

هل يجب أن أقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة وأنا مأموم؟

مباراة البرتغال وأوروجواي .. كافاني يتقدم بهدف ثانٍ .. فيديو

شاهد.. الزي الرسمي لنادي بيراميدز الموسم المقبل .. صور

شاهد.. ردة فعل مارادونا بعد خسارة الأرجنتين من فرنسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلة مصر تتعرض للخسارة الثانية أمام أنجولا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين..صور

وزير الشباب: نسعى لجعل الرياضة أسلوب حياة.. صور

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

شاهد.. احتفالات المصريين ببروكسل في ذكرى ثورة 30 يونيو

فيديو

توفيق عكاشة: رفضت عرض إحدى القنوات بـ 24 مليون جنيه..فيديو
شاهد... شوبير يهاجم مروجي الشائعات عن محمد صلاح
رجائى عطية: مصر أوشكت على الإفلاس قبل ثورة 30 يونيو
تعرف على نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي .. فيديو
شاهد... شوبير: لاعبو المنتخب بلا مبادئ

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟