زعيم كوريا الشمالية يصدر قرارا غريبا من نوعه

أصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قرارا بحظر ارتداء التنورات القصيرة وكذلك الجوارب الشبكية الشفافة.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه سيتم فرض غرامة قدرها 3 جنيهات استرليني على كل من ترتدي التنورات القصير التي تظهر الركبتين وكذلك الجوارب الشبكية، باعتبار ارتدائها سلوكا مناهضا للاشتراكية.



وأضافت أن كيم أصدر تعليمات في وقت سابق من هذا الشهر، إلى المسئولين بإعلان الحرب على التأثيرات الرأسمالية التي تشمل أيضًا حظر الرقصات "المثيرة" لجماعات "البوب" ​​الكورية الجنوبية.



كما تشمل أيضا قصات الشعر التي تتبع الصيحات الغربية، وكذلك الجوارب الشفافة المنقوشة، والملابس المكتوب عليها كلمات باللغة الإنجليزية.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحرب على الموضة الغربية على الرغم من عملية "ذوبان الجليد" غير المسبوقة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأفاد مصدر بإقليم ريانجانج بأن السلطات الكورية استدعت مسؤولين محليين رفيعي المستوى قبيل القمة التي جمعت بين كيم وترامب، وذلك لمناقشة سبل شن الحرب على القيم والعادات والأيديولوجيات الغربية.



ومن بين الأعمال الأخرى المناهضة للاشتراكية، انتقاد النظام وامتلاك الهواتف المحمولة الأجنبية ومشاهدة الأفلام والدراما وموسيقى البوب ​​والرقص "المثير" الكورية الجنوبية أو الاستماع إليها، وذلك على الرغم من خطوات السلام المتبادلة التي جمعت بين زعيمي الكوريتين.