تاباريز: هدفنا الوصول إلى نهائي المونديال

أعرب أوسكار واشنطن تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي لكرة القدم عن شعوره بـ"الفخر" بالتأهل لدور الثمانية بمونديال روسيا والفوز على البرتغال بهدفين مقابل هدف في ثمن النهائي، واعترف بأنه حبس دموعه، مؤكدا أنه سيواصل العمل لتحقيق هدف التأهل للنهائي.



وأوضح تاباريز - في مؤتمر صحفي مساء اليوم، نقلته وكالة الأنباء الأسبانية - "التأهل لربع النهائي يعني الاستمرار حتى النهائي، هذا هو طموحنا، وما حدث اليوم هو حلم تحقق وسيمنحنا الفرصة لنعيش لحظة سعيدة أخرى ..وأكرر أوروجواي ستقاتل في المباراة المقبلة".



وأقر المدرب المخضرم بأنه قاوم "لحبس دموعه بعد المجهود المبذول من اللاعبين داخل الملعب"..وأكد لعبنا مباراة قوية "الخصم استحوذ بشكل أكبر على الكرة ولكننا استطعنا الصمود.



وأضاف: البرتغال هاجمتنا بشراسة في الجزء الأخير من اللقاء ولكن كل شيء كان تحت السيطرة داخل منطقتنا.. الأخطاء ستكون موجودة في كل مباراة، وهذا ما كلفنا هدف التعادل، ولكن الفريق حافظ على قوته الذهنية".



وحول منافسه المقبل (منتخب فرنسا) أكد أن "نقطة قوته تتمثل في ثنائي الهجوم جريزمان ومبابي، ونعلم أنهما يتميزان بسرعة كبيرة، ولذلك سنحاول بذل قصارى جهدنا لإغلاق المساحات أمام هجوم الخصم ولدينا التصميم والعزيمة والإصرار على تحقيق الفوز ولن ندخل المباراة بأي حسابات".



وحول إصابة إدينسون كافاني الذي خرج في الشوط الثاني بسبب إصابة عضلية في ربلة الساق ولعب بدلا منه كريستيان ستواني، أشار تاباريز إلى أنه من المبكر تحديد حجم الإصابة في الوقت الحالي، ولكنه أقر بأن الفترة حتى مباراة ربع النهائي، خمسة أيام، قليلة لتعافيه ولكنهم سيبذلون كل ما بوسعهم لمشاركته أمام فرنسا.