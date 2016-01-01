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ثقافة

وزيرة الثقافة: المركز الثقافي بطنطا إضافة حقيقية للبيئة الثقافية المصرية

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:20 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم "إننا نفتح اليوم المركز الثقافي بطنطا في يوم احتفال الشعب المصري بذكرى 30 يونيو"، مضيفة أن المركز يعد إضافة حقيقية للبيئة الثقافية في مصر.

وأوضح الوزيرة - خلال افتتاح المركز الثقافي بطنطا بتكلفة 50 مليون جنية، والذي استمر تطويره ثمانية أعوام - أن المركز يعد بمثابة شريان جديدة يضيف للثقافة المصرية والفنون ومرآه تعكس الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الوزارة وتقديم منتج ثقافي وفني جيد يرفع من وعى المواطن، مشيرة إلى أن المركز سيقام عليه عدد من الفنون والأنشطة المتنوعة من خلال خطه وبرنامج سنوي محدد واضح.

من جانبه، أكد محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر - خلال الافتتاح الذي حضره أيضا رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض - أن افتتاح المركز الثقافي يسطر إنجازا آخر في التاريخ الذي يتواكب مع احتفال الشعب المصري بثورة 30 يونيو ليكون منارة لنشر الثقافة والوعي الفني إيمانا من الدولة بترسيخ الإبداع واكتشاف المواهب، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتوعية الثقافية ودعم اكتشاف المواهب.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء المركز الثقافي بطنطا على مساحة 1500 متر مربع بتكلفه قدرها 50 مليون جنيه ويتسع إلى 450 مشاهدا في ثلاث مستويات (250 في الصالة و200 في بناوير اللوج والبلكون). ويعد من أكبر وأهم ثلاثة مسارح تم تصميمها على الطراز الإيطالي، حيث ساهم في إثراء الحركة الفنية بمدينة طنطا على مدار أكثر من نصف قرن، وكان الهدف الأساسي من إنشائه أن يكون مركزا رئيسيا لنشر الثقافة.

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