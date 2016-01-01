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أخبار العالم

مسئول أممي : عدد اللاجئين المسجلين بتونس ألف شخص أغلبهم سوريون

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:14 ص
أ.ش.أ
أكد ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس مازن أبو شنب أن عدد اللاجئين المسجلين في تونس بلغ حوالي ألف شخص غالبيتهم من السوريين.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته المفوضية مساء اليوم السبت بتونس احتفالا باليوم العالمي للاجئين.

وأشار أبو شنب إلى أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون يهدف إلى تنظيم شؤون اللاجئين بتونس مستمد من القانون الدولي ، موضحا أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم اللاجئين، وتحديد من يحظى بصفة لاجئ دون غيره ، وليس استقطابهم للقدوم إلى تونس، معربا عن أمله في أن تتولى الحكومة التونسية عرضه على مجلس نواب الشعب لمناقشته خلال العام الجاري.

من جهتها ، أوضحت وزير المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي أن الوزارة تسعى إلى تمكين اللاجئين من حقوقهم بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز.

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