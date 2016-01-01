شكوك حول مشاركة نجم كولومبيا رودريجيز أمام المنتخب الإنجليزي

تحوم الشكوك حول مشاركة نجم منتخب كولومبيا، خاميس رودريجيز، في مباراة ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 أمام المنتخب الإنجليزى يوم الثلاثاء القادم بسبب معاناته من "تورم بسيط في ربلة الساق اليمنى".



وتم استبدال خاميس في الدقيقة (ق31) ودفع المدرب باللاعب لويس فرناندو مورييل خلال مباراة "لوس كافيتيروس" الأخيرة بدور المجموعات أمام السنغال ، بعدما شعر بآلام عضلية ليتوجه مباشرة نحو غرف خلع الملابس ليخضع لفحوصات طبية تحت إشراف أطباء الجهاز الفني للمنتخب الكولومبي.



وذكر بيان المنتخب الكولومبى نقلته وكالة الأنباء الإسبانية ، مساء اليوم ، "لقد خضع خاميس لفحوصات بالرنين المغناطيسي وتبين معاناته من تورم بسيط بدون تمزق ليفي في ربلة الساق اليمنى".



ويعد خاميس من العناصر الأساسية في المنتخب الكولومبي وله دور حاسم في بلوغ المنتخب ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة الثامنة التي ضمت منتخبات اليابان والسنغال وبولندا.



وكان خاميس هو هداف مونديال البرازيل 2014 برصيد ستة أهداف.