عزاء الموسيقار ميشيل المصري بكنيسة المرعشلي.. اليوم

تتلقي أسرة الراحل عازف الكمان ميشيل المصرى عزائه اليوم الأحد بكنيسة المرعشلي في الزمالك، بداية من الساعة السادسة حتى الثامنة مساء.



وتوفب العازف ميشيل المصرى أمس السبت ودفن بمقابر العائلة.



ويعد ميشيل المصرى من أشهر عازفي الكمان، وعزف مع أم كلثوم في حفلاتها الأخيرة في أغنيات: "أغدا ألقاك، من أجل عينيك، يا مسهرني، ليلة حب"، وظل عازفا مميزا مع الفرقة الماسية، كما عزف مع فرقة الرحابنة بمصاحبة "فيروز"، كما وزع ثلاثية محمد عبد الوهاب "بعمري كله حبيتك، وأنده عليك، وفي يوم وليلة"، اللاتي تغنت بها وردة.