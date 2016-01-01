تعرف على نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي .. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع فيس بوك، مقطع فيديو اليوم الأحد يبرز أنشطة الرئيس خلال الأسبوع الماضي والتى شملت عدة ملفات على الصعيد المحلي والدولي.



ووفقا للفيديو، شهد الرئيس أداء حلف اليمين للسيد عباس كامل رئيسا للمخابرات العامة، وتابع الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة ووزير التعليم خطوات تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم ما قبل الجامعي وآخر مستجدات مشروع المدارس اليابانية.



وأشار مقطع الفيديو إلى متابعة الرئيس لاستراتيجية العمل والرؤية المستقبلية لتطوير قطاع الصناعة، وكذلك منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيدة المستشارة فريال حميدة قطب رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة، فيما أدى الرئيس صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية



وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية، علق الرئيس عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر على قرار السماح المرأة السعودية بقيادة السيارات، وقال: أتابع باهتمام ما تحقق المرأة السعودية من مكتسبات تعكس عزم المملكة ممثلة في الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان على تمكينها وحماية حقوقها وقد كانت القرارات الأخيرة دليلا دامغا على إدارة حقيقة في الارتقاء بالمرأة.



وتلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من ملك البحرين لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتقي الرئيس مع نائب الرئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي، وكذلك استقبل الرئيس السيسي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيرعي الصيني تشن مينار، فيما اجتمع الرئيس مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والتقى الرئيس مع وزير الخارجية القبرصي السابق ورئيس المركز الاستراتيجي لشركة عاملة في مجال الربط الكهربائي.



