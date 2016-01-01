أحمد موسى : جماعة الإخوان اختطفت مصر كانت سنة سودة .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان اختطفت مصر لمدة سنة، معلقًا « كانت سنة سوداء».



وتابع موسى خلال برنامج « على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « ماذا كان سيحدث لو كنا تحملنا حكم الإخوان أكثر من عام» مضيفا « مرسي كان خائنا وجاسوسا».



وأكد موسى أن المصريين خرجوا في 30 يوينو لطرد تجار الدين، وتطهير مصر من الخونة والنجاسة قائلًا « الهواء كانت رائحته مش حلوة وكنا لانرى غير القتلة في الشوارع» مشيرا إلى أن الهواء النقي عاد بعد رحيل الإخوان».



ووجه موسى التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة المدنية بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

