تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. فيديو وصور

وسط أجواء احتفالية وكرنفالية كبيرة نظمت محافظة أسوان احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة حضرها أكثر من ١٢٠٠ مواطن من الشباب ومختلف فئات المجتمع الأسوانى بجميع المراكز والمدن يتقدمهم اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بالاضافة إلى لفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية ومسئولي الهيئات والمؤسسات والشركات، بجانب ممثلي المرأة والمجتمع المدنى وقوات رمزية من القوات المسلحة والشرطة.



وأثناء الإحتفالية التى بدأت بتلاوة أيات من القرآن الكريم إستعرض مسئولى القيادات التنفيذية أهم وأبرز مكتسبات الثورة من خلال عرض عدد من المشروعات التى تم تنفيذها على أرض المحافظة وتم إفتتاحها خلال الفترة الأخيرة ، بالإضافة إلى مشروعات أخرى جارى العمل فيها وسيتم إفتتاحها خلال العام الحالى ٢٠١٨ وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية ومنها الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى والصحة والأبنية التعليمية والكهرباء والطاقة الشمسية والطرق والرى والثقافة والشباب والرياضة بجانب أعمال التطوير والتوسع التى يشهدها مصنع كيما للأسمدة الكيمياوية علاوة على أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة الشاملة التى شهدتها مدينة أبو سمبل السياحية بمختلف المجالات الخدمية وأخيرًا أهم الجهود والأنشطة التى يقدمها فرع المجلس القومى للمرأة لخدمة المرأة والأسر الأسوانية على مستوى المحافظة.



وتضمنت الاحتفالية أيضا كلمات لرجال الدين الإسلامى والمسيحى ألقاها الشيخ محمد عبد العزيز والقمص دوما مجدى تركزت حول حب الوطن والإنتماء إليه بما ورد فى تعاليم الأديان السماوية السمحة.



كما أُختتمت الكلمات بكلمة محافظ أسوان والذى تقدم فيها بأسم أهل أسوان بوابة مصر الجنوبية بخالص وأسمى معانى التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى حامل لواء ثورة 30 يونيو المجيدة والتى كانت تجسيدًا حيًا لتكاتف وتعاون الشعب المصرى وإلتفافه حول قواته المسلحة والشرطة المدنية من أجل تلبية نداء الوطن للإنتصار للهوية المصرية والثقافة الوطنية وإنقاذها من الفرقة والدمار وإعادة سفينة الوطن للمسار الصحيح نحو تحقيق الأمن والأمان والإستقرار والإتجاه بكل قوة وإصرار لدفع عجلة التنمية الشاملة فى مختلف المجالات.



فيما قدم مجدى حجازى الشكر لكل الجهود التنفيذية المبذولة خلال الفترة الماضية والتى أثمرت عن مجموعة من الإنجازات فى مختلف القطاعات الخدمية والتى كانت نتاج منظومة عمل متكاملة من كافة الجهات التنفيذية شملها تعاون وتنسيق كامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا على أن هذه الإنجازات تعد بداية ونقطة إنطلاق حقيقية نحو تحقيق المزيد من الإجراءات والأعمال والجهود المخلصة لمواجهة مختلف التحديات التى تواجه عمليات التنمية فى مختلف القطاعات الخدمية وذلك فى إطار خطة ورؤية كاملة وإستراتيجية شاملة لأسوان 2030 وأسوان 2050 وهو الذى يتوازى مع خطة التنمية المستدامة التى تنتهجها الدولة فى الفترة الحالية لتحقيق حاضر أفضل ومستقبل مشرق لوطننا الغالى مصر فى مختلف المجالات.



وأثناء كلمته حرص حجازى على تقديم خالص الشكر والتقدير لكل المشاركين فى الإعداد والتجهيز والتنظيم لهذه الاحتفالية التى ستكون بمثابة تقليد سنوى للمحافظة لإطلاع أهالى أسوان على حجم الجهود التنفيذية المبذولة باعتبار ذلك كشف حساب.



والجدير بالذكر بأن فعاليات الاحتفالية تضمنت أيضًا تفقد المحافظ لمعرض للحرف البيئية والفنون التشكيلية وتقديم عرضًا لبيان الثورة الذى ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع حينذاك ثم توالت العروض الفنية والغنائية والشعرية والرياضية والشعبية والموسيقية بمشاركة مواهب من الأكاديمية العربية والتربية والتعليم والشباب والرياضة بالإضافة إلى فرقة قصر ثقافة كركر للفنون الشعبية وفرقة أسوان للموسيقى العربية وأُختتمت الفعاليات بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.