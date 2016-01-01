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فن

هيثم أبو عقرب ضيف أسماء مصطفى في هذا الصباح

الأحد 01/يوليه/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
شيري نبيل
تستضيف الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، المصور هيثم أبو عقرب الذي رافق بعثة المنتخب المصري في مونديال روسيا في التاسعة من صباح اليوم الأحد.

ويتحدث المصور الشهير، عن كواليس الصور الشهيرة التي التقطها لنجوم المنتخب وحققت انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهل كان يتوقع أن يعود بكل هذه الصور اللامعة من مونديال روسيا، وهل ذهب في الأساس كمصور فيديو أم فوتوغرافيا، كما يتحدث أيضًا عن كيف ساهمت صوره في نفي عدة شائعات طالت نجوم الفريق، وكيف كانت ردات فعل نجوم الفراعنة على لقطاته.

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