أحمد سعد ينشر فيديو رومانسيا مع سمية الخشاب

نشر الفنان أحمد سعد، فيديو رومانسيا له عبر موقع الصور "إنستجرام" من أمسترادم برفقة زوجته النجمة سمية الخشاب بعد إحيائه حفلا غنائيا للجاليات المصرية هناك.



وانهالت عليه التعليقات الإيجابية والسلبية من متابعيه على موقع الصور «إنستجرام» فالبعض تمنوا لهم السعادة وآخرون انتقدوه بسبب تصرفاته، قائلين له: "باين إنك بتمثل عليها".



يذكر أن الفنان أحمد سعد تعرض لانتقادات في الفترة الأخيرة، بسبب طرحه أغنية معارضة للنظام بعد غلاء البنزين، كما طرح أغنية بعنوان "سجن خوف" منذ أيام قليلة، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة على مواقع الفيديوهات.