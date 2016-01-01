افتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة بأسيوط..اليوم

يشارك الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف مساعد وزير الاثار السابق استاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة اليوم الأحد، في حفل إفتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة بأسيوط.



وتلقي عبد اللطيف الدعوة من بطريرك كنيسة الأقباط الكاثوليك حيث سيتم افتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الإنتقال بأسيوط، بحضور صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك كنيسة الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وسفير الفاتيكان بمصر والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط.