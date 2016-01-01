اتحاد أورجواي لكرة القدم: تاباريز فارس يتقدم لأبعد ما يمكن في مونديال روسيا

أشاد اتحاد أورجواي لكرة القدم بمدرب المنتخب الأول، وقال "هذا المدرب القدير يقوم بعمل رائع مع لاعبيه، وهو في 71 من عمره، وقاد أوسكار واشنطن تاباريز فريقه لقطع خطوة ضخمة في تاريخ مشاركاته المونديالية دون أي استعراض".



وبتأهل أوروجواي إلى ربع نهائي مونديال روسيا بعد تغلبها على البرتغال 2-1، حقق تاباريز إنجازا تاريخيا، بعدما أصبح الأكبر سنا بين المدربين الذين يقودون فريقهم في أدوار الاقصاء المباشر في المونديال.



وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية - في تقرير - إن تاباريز تفوق على تشيزاري مالديني، الذي قاد باراجواي في ثمن نهائي مونديال 2002، وهو يبلغ من العمر سبعين عاما و130 يوما.



ولا تزال إيطاليا تذكر "الفارس" في موندياله الأول مدربا للمنتخب الأوروجوائي، الذي انتهت مغامرته في كأس العالم 1990 في ثمن النهائي.



ومجددا، عاد لقيادة المنتخب الأوروجوائي في 2006، قبل انطلاق مونديال ألمانيا.



وقاد تاباريز أوروجواي للفوز بكأس كوبا أمريكا 2011 التي أقيمت في الأرجنتين والوصول إلى المركز الرابع في مونديال جنوب افريقيا.



وقال تاباريز إنه يشعر أن لاعبيه جاهزون لحصد ثمار 12 عاما من العمل المشترك، وبعد التأهل لمواجهة فرنسا في ربع النهائي يبدو أن رؤيته تتحقق بالفعل.