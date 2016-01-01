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كأس العالم

كافاني: حققنا فوزا مؤثرا.. وسنواصل التقدم في المونديال

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:06 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
قال نجم منتخب أوروجواي ادينسون كافاني إن منتخبه لا يعتمد على النجم الواحد ولديه العديد من النجوم والخبرات ولذلك كانت ثقتي بلا حدود في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم رغم المشكلات البدنية التي دفعته للخروج من الملعب في مواجهة البرتغال في ثمن النهائي، والتي انتهت بفوز "لاسيليستي" بهدفين لواحد.

وأضاف كافاني - في تصريح لقناة (الفيفا)، عقب المباراة، وهو يحاول منع دموعه - "أنا سعيد للغاية في الحقيقة، سعيد بما حدث. هذا مؤثر للغاية، تعجز الكلمات عن وصف شعوري..ويكفي أن تلقي نظرة على الجماهير الأوروجوائية وكذلك مجموعات الجماهير التي أتخيل أنها تتابعنا في أوروجواي، من أجلهم يجب أن نواصل على نفس الوتيرة".

وأشار كافاني إلى أنه سيخضع - خلال ساعات - لفحوصات طبية لتقييم حجم الإصابة التي شعر بها في ربلة الساق اليمنى، والتي اضطرته للخروج من الملعب في الدقيقة 74.

ولفت - في ختام تصريحه الذي نقلته وكالة الأنباء الأسبانية - إلى أن إصابته في ربلة الساق، وقال: "شعرت بوخزة ولم أتمكن من الاستمرار".

من جانبه، أعرب لوكاس توريرا عن سعادته البالغة بالتأهل إلى ربع النهائي، وقال "أنا مرهق للغاية، بعد كل هذا العطاء. من الرائع أن تكون فردا في هذه الأسرة التي تعمل بجهد، وهذا يظهر في الملعب، قاتلنا على كل كرة".

وأشار اللاعب - الذي تعرض لتقلصات عضلية في كلتا الساقين - إلى سعادته الغامرة بالتأهل للدور المقبل، وقال "ما أجمل أن تكون أوروجوائيا، أن تنتمي لهذا البلد الرائع والصغير".

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