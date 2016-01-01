صحة أسوان: 857 مليون جنيه حجم الاستثمارات

قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن حجم الاستثمارات فى مجال الصحة بلغ 857 مليون جنيه كان من بينها تطوير مستشفى أسوان العام بتكلفة 500 مليون جنيه، فضلًا عن التوسع في إقامة الوحدات الصحية والتي بلغت حاليًا إلى 224 وحدة تخدم كل قري المحافظة.



وأشار إيهاب حنفي خلال إحتفالية محافظة بأسوان بذكري ثورة 30 يونيه بالمسرح الصيفى مساء أمس السبت، إلى أنه تم مضاعفة أعداد الحضانات بالمحافظة الي 280 حضانة كما تم التوسع في مضاعفة أجهزة التنفس الصناعي إلى 42 جهاز وزيادة آسرة العناية المركزة إلى 210 سرير مما أسفر عن تخفيض متوسط الحالات المرضية المحولة الي المحافظات الاخرى الي 10 حالات فقط.



وتابع بأن هناك خطة لتطوير مستشفى إدفو العام باستثمارات 800 مليون جنيه بالإضافة إلى تطوير مستشفي نصر النوبة وإنشاء مبني الغسيل الكلوي الذي أدى لزيادة ماكينات الغسيل الكلوي إلى 300 ماكينة مما أدى إلى خفض متوسط أعداد مرضى الغسيل الكلوي من 150 مريضا سنويًا إلى 13 مريضا سنويًا.



وأختتم حنفى بعرض خطة المديرية للتوسع فى إنشاء 19 مدرسة تمريض والتى تساهم فى تخريج 1050 طالبا وطالبة لنقص العجز فى التمريض بالمحافظة وربط التعليم بسوق العمل.