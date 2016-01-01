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أخبار البلد

السفارة المصرية بالأردن تحتفل بالذكري الخامسة لثورة 30 يونيو..صور

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:53 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت صحيفة الرأي الأردنية، أن السفارة المصرية أقامت حفل استقبال لأبناء الجالية المصرية بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو 2013.

وكرم السفير المصري طارق عادل خلال الحفل المطرب الأردني عمر العبداللات تقديرًا للروح الايجابية التي بثتها كلمات اغنية "يُحكى أن.." والتى جسدت أواصر التواصل الثقافى والشعبى بين مصر والأردن، كما شهد الاحتفال تكريم عدد من الرموز والشخصيات الفاعلة بالجالية المصرية المقيمة فى المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب عدد من الطلاب المتميزين الدارسين بالجامعات الأردنية.

وأكد السفير خلال الحفل حرص السفارة على إحياء ذكرى تلك المناسبة الهامة يأتى لكونها أحد المحطات التى جسدها المصريون فى مسيرة العمل الوطنى من أجل الحفاظ على الواقع التاريخي للبلاد والإرتقاء بمتطلبات حاضرها ومستقبلها لتعزيز مسارات التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

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