مياه الشرب بأسوان: اعتماد 100 مليون جنيه لصالح أعمال الإحلال والتجديد

قال المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه تم اعتماد ميزانية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه لصالح أعمال الإحلال والتجديد لمحطات المياه وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للعام المالي 2018-2019.



وأشار إسماعيل خلال إحتفالية محافظة أسوان بالمسرح الصيفي لإحياء الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيه مساء أمس السبت، إلى أن من أبرز مشروعات شركة المياه خلال الفترة الماضية كانت مشروع توسعات محطة جبل شيشة بتكلفة مالية قدرها 120 مليون جنيه لتحسين الخدمة بمناطق المحمودية وحي العقاد وحي الناصرية، ويتم التخطيط لتنفيذ خط جديد لخدمة اهالي منطقة ابو الريش والاعقاب.



وتابع بأن مشروع محطة معالجة كيما 1،2،3 من أهم المشروعات التي تمت خلال العامين الماضى والحالى حيث تم الانتهاء من المعالجة الثنائية لمحطات كيما 1،2 بتكلفة 200 مليون جنيه، في مارس 2017 كما تم الإنتهاء من إقامة محطة معالجة كيما 3 بقوة إستيعاب 35 الف متر مكعب، بتكلفة 250 مليون جنيه، في 6 أشهر فقط.