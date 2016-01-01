ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مياه الشرب بأسوان: اعتماد 100 مليون جنيه لصالح أعمال الإحلال والتجديد

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:22 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قال المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه تم اعتماد ميزانية تقدر بحوالي 100 مليون جنيه لصالح أعمال الإحلال والتجديد لمحطات المياه وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للعام المالي 2018-2019.

وأشار إسماعيل خلال إحتفالية محافظة أسوان بالمسرح الصيفي لإحياء الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيه مساء أمس السبت، إلى أن من أبرز مشروعات شركة المياه خلال الفترة الماضية كانت مشروع توسعات محطة جبل شيشة بتكلفة مالية قدرها 120 مليون جنيه لتحسين الخدمة بمناطق المحمودية وحي العقاد وحي الناصرية، ويتم التخطيط لتنفيذ خط جديد لخدمة اهالي منطقة ابو الريش والاعقاب.

وتابع بأن مشروع محطة معالجة كيما 1،2،3 من أهم المشروعات التي تمت خلال العامين الماضى والحالى حيث تم الانتهاء من المعالجة الثنائية لمحطات كيما 1،2 بتكلفة 200 مليون جنيه، في مارس 2017 كما تم الإنتهاء من إقامة محطة معالجة كيما 3 بقوة إستيعاب 35 الف متر مكعب، بتكلفة 250 مليون جنيه، في 6 أشهر فقط.

ترشيحاتنا

الفرنسي بوجبا: منذ 10 سنوات وميسي أفضل لاعب في العالم

ترامب المكسيكي على بُعد خطوة من حكم البلاد لمواجهة نظيره الأمريكي

قرار مهم من ادارة بيراميدز بشأن التفاوض مع لاعبي الأهلي

عفيفي: الإخوان حكموا مصر في أضعف فترات الجماعة.. فيديو

رجائى عطية يكشف أسرار جديدة عن مذبحة بورسعيد .. فيديو

شاهد... شوبير يهاجم مروجي الشائعات عن محمد صلاح

شاهد.. الزي الرسمي لنادي بيراميدز الموسم المقبل .. صور

توفيق عكاشة يوجه مناشدة جريئة على الهواء للرئيس السيسي.. فيديو

زوجة عمرو دياب تدعم ابنتها بعد صورتها الجريئة

الجيش اليمني يحرر أولى قرى مديرية السوادية ‏بمحافظة البيضاء

فيديوجراف.. منطقة العين السخنة.. باكورة مشروعات إقليم قناة السويس الواعدة

والد ضحية عقار سيدي جابر: الإخوان طعنوا ابني بالسكين بعد إلقائه من أعلى الخزان .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسمياً..مواصفات وسعر Galaxy Note9..صور

سلة مصر تتعرض للخسارة الثانية أمام أنجولا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين..صور

وزير الشباب: نسعى لجعل الرياضة أسلوب حياة.. صور

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

فيديو

توفيق عكاشة: أيوه أنا بطبل روح إنت أرقص ..فيديو
والد ضحية عقار سيدي جابر: الإخوان طعنوا ابني بالسكين بعد إلقائه من أعلى الخزان .. فيديو
حلاق باسم مرسي: قصات شعره مثيرة للجدل..فيديو
تفجير فندق شهير بالصين خلال 10 ثوان فقط..فيديو
شاهد... شوبير مهاجما عامر حسين: "روح"

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟