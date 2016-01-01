موسليرا: لدينا القدرة على التقدم في المونديال وسنثبت ذلك أمام فرنسا

أرجع فرناندو موسليرا، حارس مرمى منتخب أوروجواي، الفضل في التأهل لربع نهائي مونديال روسيا إلى "القدرة على إلحاق الضرر بالمنافس في الهجوم"، وهو العنصر الذي أضيف خلال الفترة الأخيرة لأداء "السيليستي" بالإضافة للصلابة الدفاعية التي يتميز بها.



وحجز المنتخب اللاتيني مقعده في ربع النهائي بالفوز على البرتغال (2-1) مساء السبت في ثمن النهائي ليضرب موعدا مع فرنسا، التي أطاحت بالأرجنتين في مباراة ممتعة (4-3)، يوم الجمعة المقبل.



وأوضح حارس مرمى جالاتا سراي التركي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأسبانية - "لعبنا مباراة قوية شهدها ملعب (فيشت الأولمبي)، الجميع يعلم الصلابة الدفاعية التي تتميز بها أوروجواي، والتي أضيف لها في الوقت الحالي القدرة على إلحاق الضرر بالمنافس في الهجوم".



وعلى الرغم من تأكيده على أن الهدف الأساسي للجميع هو الذهاب بأوروجواي "إلى أبعد مرحلة ممكنة في المونديال"، إلا أنه أقر بأن "حلمه" هو إنهاء البطولة كأحد أفضل اللاعبين في مركزه.



وتساءل "لماذا لا أواصل الحلم؟"، وقال "نحن سعداء للغاية بما قدمناه حتى الآن، ولكننا ندرك أنه بإمكاننا صنع المزيد، وسنحاول تحقيق هذا الأمر أمام فرنسا".