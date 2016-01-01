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أخبار العالم

شاهد... قتل 3 شباب في ليبيا إثر طهي جثثهم

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:21 ص
جريمة قتل بشعة في
جريمة قتل بشعة في ليبيا
حسام رضوان
شهدت ليبيا أمس السبت، حادث قتل بشع لـ 3 شباب في منطقة العجيلات غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب ما ذكرته قناة "العربية" السعودية، أعلن البحث الجنائي في مديية أمن صبرانة التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم فتح تحقيق في مقتل 3 شبان إثر تعرضهم للطهي في قدر ماء مغلي.

وأظهرت الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجثث ضحايا الجريمة البشعة وهم مكتوفي الأرجل وتبدو على أجسادهم آثار الحرق والتعذيب.

وحذر البحث الجنائي أثناء الإعلان عن فتح التحقيقات من الانسياق وراء كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يمكن أن يستهدف إثارة الفتنة بين صبراتة والعجيلات.
شاهد... قتل 3 شباب في ليبيا إثر طهي جثثهم
شاهد... قتل 3 شباب في ليبيا إثر طهي جثثهم

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