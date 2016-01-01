رسمياً..مواصفات وسعر Galaxy Note9..صور

منذ بضعة أيام أعلن الصانع الكوري الجنوبي العملاق "Samsung" عن ميعاد إطلاق أحدث أيقونه له Galaxy Note9، فى 9 أغسطس المقبل ضمن فعاليات حدث ضخم سيتابعه العالم بأكمله.



ولكن يبدو أن "سامسونج" تبحث عن أفضل وسيلة لإبهار وإسعاد مستخدميها، خاصة محبي فئة الـ Note، فكشفت عن بعض التسريبات بشأن مواصفات الأيقونة الجديدة، التى ستخطف كل الأنظار بعد حوالى 30 يومًا فقط، حيث ستشهد مدينة "نيويورك" الأمريكية الحدث الضخم.



ويأتى الهاتف بشاشة كبيرة قياس 6.4 بوصة من نوع " curved Super AMOLED"، بدقة QHD مع حواف جانبية Edge منحنية ومدورة من الطرفين وتدعم معيار IP68، بحيث انها مقاومة للماء والغبار.



وتعتبر الهواتف أول هواتف ذكية تحتوي على دعم LTE من نوع 1 جيجابت، وتعمل بواسطة نظام التشغيل أوريو 8.0، مع معالجات ثمانية الأنوية تختلف تبعًا لمنطقة البيع حيث سيطرح فى العالم بمعالج من نوع Exynos 9810، اما فى الصين والولايات المتحدة الأمريكية بمعالج Snapdragon 845.



وبالنسبة للذاكرة سيأتى بـ 3 فئات ذاكرة داخلية 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، و ذاكرة داخلية 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 512 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وسيأتى الهاتف بالقلم التقليدي S Pen.



ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS ، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين، بشكل يشابه أجهزة شركة جوجل.



وبحسب موقع "جي اس إم أرينا" المختص بالهواتف الذكية، وهناك اختلاف مابين أن الشركة أبقت على قارىء البصمة فى الخلف، وهناك رأى أخر أن الشركة نقلت قارئ بصمات الأصابع إلى الجهة الأمامية من الشاشة ولكن بدون زر تقليدي أو مكان مخصص، بل من خلال الضغط على الشاشة نفسها، وتتواجد في الجهة الأمامية للهاتف ميزة قارئ قزحية العين، والمفاجأة فى القلم والذى يمكنه العمل حتى فى حالة وضع الهاتف على الإستعداد.



وبالطبع يتطلب هاتف بهذه القوة بطارية عملاقة، وهي بسعة بطارية 4000 ميلي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Quick Charge 4 القابلة للتكييف وميزة الشحن السريع القديمة مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو.



ويأتي الهاتف بعدة ألوان، ويعمل بأحدث نظام أندرويد "أوريو 8.0"، مقابل سعر كبير يبلغ 930 دولارا أمريكيا.