نجوم الفن يحيون ذكرى 30 يونيو.. كمال أبو رية: إرادة المصريين توحدت.. سميرة أحمد: يونيو أنقذت مصر من حكم الإرهابيين

كمال أبو رية: إرادة المصريين توحدت حول رجل شجاع

باسم سمرة: ثورة 30 يونيو أنقذتنا من يد الإخوان





تحل اليوم الذكرى الخامسة لثورة30 يونيو، التي أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية بإرادة شعبية بمشاركة كل فئات الشعب المصري، في الوقت الذي لعب فيه الفن والقوى الناعمة دورا مهما مساندة الثورة.





ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز تصريحات نجوم الفن ورسالتهم في ذكرى ثورة 30 يونيو.





قال الفنان كمال أبو رية، إن ثورة 30 يونيو حدث عظيم، توحدت فيه إرادة المصريين بكل طبقاتهم حول رجل واحد شجاع وقوي وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع أن يقوم بعمل خطير في إنقاذ مصر من خطر هددها كثيرًا.





وأكد كمال أبو رية في تصريحه لـ "صدى البلد"، أن توحد إرادة المصريين في 30 يونيو ساهمت بما لاشك فيه في تحسن الأحوال، وعلى المستوى الفني أشار إلى أنه لابد من مزيد من التطوير فيه والنهوض به.





وهنأت الفنانة سميرة أحمد الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، كما بعث برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأته فيها بتلك المناسبة متمنية له التوفيق فى مهمته الوطنية .





وقالت سميرة أحمد فى تصريحات لـ"صدى البلد: "فى تلك المناسبة أود أن أشكر الرئيس على إنقاذه لمصر فى تلك الفترة العصيبة، التى كان يحكم فيها جماعة الإخوان الإرهابية لأنه لبى نداء الشعب المصرى الذى نزل بالملايين فى ميادين مصر لإنقاذ تلك البلد".





وأضافت أن مصر تشهد حاليًا العديد من الإنجازات والمشروعات الضخمة التى يفتتحها الرئيس ويتم العمل على البعض الآخر، ليعبر بمصر إلى منطقة الأمان على مختلف النواحي.





وأعرب الفنان باسم سمرة عن سعادته بالاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو التى تظل الثورة الحقيقية لهذا البلد والتي أنقذتنا من يد جماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف باسم سمرة فى تصوير لـ "صدى البلد" قائلا : أتمنى فى الفترة المقبلة أن تتحسن الأوضاع بشكل أكبر، خاصة أننا نخطو خطوات ثابتة نحو حياة كريمة.





وقالت الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد ان ثورة ٣٠ يونيو اثبتت ان لايوجد مثل الشعب المصري في ذكائه وفطنته وفهمه للامور وحبه لبلده.





وأضافت في تصريح خاص لـ صدى البلد:"شاركت في الثورة و عندما تأملت ما حدث كنت في قمة الاندهاش .. فلايوجد شخص فكر في نفسه و ٣٠ يونيو كانت موقعة خطيرة فكنا حينها لا نعلم مصيرنا وهل سنعود لبيوتنا مرة اخرى ام لا".



