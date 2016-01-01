نيران الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تطال آسيا.. تراجع أسهم آبل وسامسونج.. بكين تتوعد بالانتقام.. وتعريفة ترامب تهدد تايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا

سي إن إن: تداعيات هذه الحرب ستؤذي الاقتصادات الأخرى في آسيا

ترامب: ممارسات الصين التجارية غير نزيهة

خبراء: ترامب سيلحق الأذى بمنطقة آسيا بالكامل

وول ستريت جورنال: ترامب يخطط لمنع العديد من الشركات الصينية من الاستثمار في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة





أعلنت إدارة الرئيس الامريكى ترامب في الـ15 من يونيو الجاري، أنها تفرض تعريفة بنسبة 25% على ما يصل إلى 50 مليار دولار من المنتجات الصينية، وبعد ذلك، في 18 من يونيو، قال ترامب إنه طلب من الممثل التجاري للولايات المتحدة تحديد قيمة البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار مقابل تعريفة إضافية محتملة بمعدل 10 بالمائة.





نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا حول الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي تسببت التعريفات الجمركية الجديدة في إشعالها، والذي جاء فيه أن تداعيات هذه الحرب ستؤذي الاقتصادات الأخرى في آسيا.





اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها تقوم بممارسات تجارية غير عادلة، وهدد بوضع تعريفة جديدة على الصادرات الصينية تصل قسيمتها إلى 450 مليار دولار، في حين تعهدت الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالرد.





وأشار التقرير إلى أن تفاقم هذه الحرب سيكون خبرًا سيئًا بالنسبة إلى الكثير من شركات التصدير القوية في تايوان وكوريا الشمالية وماليزيا، والتي تبيع البضائع إلى الصين التي تستخدم في تصدير المنتجات إلى الولايات المتحدة، من السيارات إلى الإلكترونيات الاستهلاكية، وأن تايوان ستكون الخاسر الأكبر من ذلك.





حيث قال رايموند تسانج الشريك في شركة "باين آند كومباني" بشنجهاي، إن هذه الصناعات تتطلب تقنيات تأتي من عدة جهات مختلفة فهي عبارة عن سلسلة توريد معقدة للغاية.





ويقول الخبراء إن هذه التجارة المتشابكة أمر بالغ الأهمية للاقتصادات الإقليمية.





وأوضح ستيفن شوارتز رئيس الديون السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي في وكالة التصنيف فيتش، أن آسيا منطقة تعتمد على التصدير.

وبالنسبة للعديد من الاقتصادات الصادرات هي محرك النمو، وأنه لا شك إذا تصاعدت هذه الأزمة، سيكون لها تأثير مادي على المنطقة.

وتعد المكونات التقنية مثل رقائق الكمبيوتر من بين المنتجات الأكثر عرضة للاضطرابات التجارة، مما قد يجعل تايوان في وضع محفوف بالمخاطر، في حال اشتدت المعركة بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد ذكرت، الإثنين الماضي، أن ترامب يخطط لمنع العديد من الشركات الصينية من الاستثمار في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة، وكذلك منع تصدير المزيد من المنتجات التكنولوجية إلى الصين.

وأضافت أن الإجراءين يستهدفان مواجهة مبادرة "Made in China 2025" والتي تهدف لجعل الصين رائدة الصناعات التكنولوجية في العالم بحلول سنة 2025.

وأشارت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تخطط لوضح قواعد بحظر الشركات التي تعود 25% من ملكيتها إلى صينيين من شراء شركات تعمل بصناعات تكتولوجية مهمة.

وتابعت أن مجلس الأمن الوطني ووزارة التجارة يضعان خططا لتشديد ضوابط التصدير التي تمنع تصدير التكنولوجيا ذات الأهمية الصناعية إلى الصين.

ومن المتوقع أن تبدأ الرسوم الجمركية على القائمة الأولية للبضائع التي تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار في 6 يوليو القادم. وأعلنت الصين عن إجراءات انتقامية بشأن الواردات الأمريكية.

وأفاد تقرير "سي إن إن" بأن تايوان مورد كبير لهذه المكونات بالنسبة للصين، حيث يتم استخدامها في تصنيع الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، والتي يتم شحن الكثير منها للبيع في الولايات المتحدة، يشكل إجمالي هذه الصادرات ما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في تايوان، وفقا لشركة أبحاث كابيتال إيكونوميكس.

وأكد كبير الاقتصاديين في آسيا، جاريث ليزر، أن تايوان ستكون الخاسر الأكبر من الحرب التجارية، إذا انخفض على الهواتف الذكية الصينية.

وبالفعل بدأت الشركات التايوانية بالشعور بالقلق، حذرت شركة فوكسكون رائدة الصناعات التكنولوجية في تايوان، ومورد رئيسي لشركة "آبل"، من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي أكبر تحد يواجهها.

كما أن الولايات المتحدة والصين هما أهم أسواق الصادرات بالنسبة لكوريا الجنوبية، والتي يمكن أن تكون إحدى أكبر ضحايا الحرب التجارية مثل تايوان، حيث بيع مكونات التكنولوجيا إلى الصين التي ينتهي بها المطاف في المنتجات المصنوعة للتصدير إلى الولايات المتحدة.

وتراجعت أسهم اثنتين من شركات صناعة الرقائق الكورية الجنوبية، وهما شركة "سامسونج"، و "اس كيه هاينيكس"، خلال الاسابيع الأخيرة.

كما يمكن أن تعاني أيضا الشركات الماليزية والسنغافورية ، فوفقا للمحللين، كلا البلدين من كبار مصدري المكونات الإلكترونية والسلع الأخرى التي تدخل في المنتجات المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى الصين.

ويعتمد حجم الأضرار التي ستلحق بالاقتصادات الآسيوية على مدى سوء الحرب التجارية.

وقد أعلنت الولايات المتحدة حتى الآن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الصادرات الصينية بقيمة 50 مليار دولار، وستدخل الموجة الأولى حيز التنفيذ في الـ6 من يوليو.